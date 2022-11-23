Великолукские бизнесмены получили иски за продажу игрушек

16:18, 23 ноября 2022, ПАИ

Пять исков на общую сумму в полмиллиона рублей за продажу игрушек и других товаров от правообладателя получили великолукские предприниматели, в том числе генеральный директор ООО «Статус-пресс» Андрей Корнев. Об этом он рассказал на круглом столе «Нарушение авторских прав и последствия» в медиацентре Псковского агентства информации.

«Вопрос в том, каким образом предпринимателю понять, что он нарушает права. Если он законно купил игрушки, например, и законно пытается их продать и платить налоги, а оказывается, что их продал контрагент, и теперь я имею претензии на 520 тысяч и должен на них отвечать. И нет определенного стандарта. Да, есть роспатент на товарные знаки, а как понять, что игрушка является контрафактной? И в судах это не отбивается, только идёт речь о снижении суммы. Также иногда суд отклоняет заявления», - отметил Корнев.

По его мнению, сначала необходимо направлять предпринимателю предостережение, уведомление о том, что он продал контрафакт, и, если он не уберет товар, то уже предпринимать меры.