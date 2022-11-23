Бизнесмены смогут благоустроить псковскую свалку после рекультивации
Контракт на рекультивацию старой городской свалки в Пскове уже заключен. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова.
Работы должны завершиться в конце следующего года, уточнила гость студии.
Она также сообщила, что судьба свалки после рекультивации пока что остается неясной. Если найдется какой-то инвестор, у которого есть проект использования территории, то администрация города готова его рассмотреть. «Я думаю, что здесь инициатива должна идти от бизнеса», – заключила Ирина Иванова.
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