Псковский дизайнер: Нужно привыкнуть, что у всего есть авторское право

16:44, 23 ноября 2022, ПАИ

Нужно привыкнуть, что у всего - у любого изделия, изображения, рисунка - есть авторское право, сказал архитектор, дизайнер архитектурного бюро Stankevich.design Сергей Станкевич на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Авторское право у автора возникает сразу и автоматически», - добавил он.

Юрист, сооснователь кафе «Кофе с Кикоиным» Дмитрий Иванов пояснил, что есть понятие «результат интеллектуальной деятельности». «Правильно говорить даже не авторское право, а интеллектуальная собственность. И есть автор, есть его права. И они возникают независимо от того, получил он бумажку или нет», - заявил юрист.