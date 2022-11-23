Псковский дизайнер: Нужно привыкнуть, что у всего есть авторское право
Нужно привыкнуть, что у всего - у любого изделия, изображения, рисунка - есть авторское право, сказал архитектор, дизайнер архитектурного бюро Stankevich.design Сергей Станкевич на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.
«Авторское право у автора возникает сразу и автоматически», - добавил он.
Юрист, сооснователь кафе «Кофе с Кикоиным» Дмитрий Иванов пояснил, что есть понятие «результат интеллектуальной деятельности». «Правильно говорить даже не авторское право, а интеллектуальная собственность. И есть автор, есть его права. И они возникают независимо от того, получил он бумажку или нет», - заявил юрист.
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