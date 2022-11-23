От 50 тысяч рублей платят псковские бизнесмены за нарушение авторских прав

16:50, 23 ноября 2022, ПАИ

В среднем 50-100 тысяч рублей платят псковские предприниматели за нарушение авторских прав. Об этом рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Cитуация с нарушением авторских прав в регионе существует давно. Эта волна началась с 2015-2016 года. Предпринимателям приходят «письма счастья» о товарных знаках, чаще всего речь идет об игрушках или одежде, на которые наносятся изображения. За это просят компенсацию в размере 50 и более тысяч рублей, дела эти все рассматриваются в Арбитражном суде и в упрощенном порядке, без участия сторон. Предприниматель может только потом узнать о решении суда. На данный момент пошел вал обращений, поэтому суды чаще всего, не разбираясь, назначают сумму, которую указали в требованиях», — высказался Аркадий Мурылев.

По его словам, в Псковской области с 1 января и по ноябрь текущего года зафиксировано 54 дела о нарушении авторских прав. Подали в апелляционную инстанцию 13 дел, еще три - в кассационную, остальные вступили в силу. 26 дел рассмотрели без снижения компенсации, в 17 делах ее снизили более чем на 50 %. При этом арбитражном судом Псковской области не было вынесено решений "ниже низшего" предела требований.

Также бизнес-омбудсмен заметил, что средний размер исков по региону составляет от 50-100 тысяч рублей. «Были и 250 вроде, для многих компаний это существенные суммы», — заключил он.