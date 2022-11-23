Всё зависит от настойчивости депутата – Сергей Гаврилов

17:58, 23 ноября 2022, ПАИ

Гостем очередного эфира ПАИ-live стал депутат Псковской городской Думы по округу № 4 Сергей Гаврилов. В разговоре с ним ведущая проекта Лариса Малкова узнала, как складывается работа городской Думы в новом составе, какие проблемы характерны для самого большого городского округа, сколько лет не менялся телефон депутата-старожила и в чем особенность контроля за решением вопросов жителей.

Помолодевший состав

– Новая Дума, новый состав. Как ваши ощущения? Как вам ваши соратники, из которых, в общем-то, 60 % – новенькие?

– Да, сейчас состав значительно поменялся. Нас, стареньких, не так много осталось, которые были уже четыре созыва, кто-то – три.

– По пальцам пересчитать, кто остался.

– Да. В принципе, новый состав – молодые, энергичные, хотят все узнать, двигаться вперед. Сейчас в Думе проводится обучение молодежи: как писать заявления, как общаться с избирателями. Но я думаю, что в предвыборной кампании многие, кто шел от одномандатного округа, уже наказы избирателей собрали, получили, записали, теперь самое главное – воплощать их в жизнь.

– Совета спрашивают у старожилов?

– Конечно.

– Вы наблюдаете за ними?

– Пока да: как писать заявление, как общаться. Сейчас мы бюджет будем принимать – будут поправки, потому что бюджет – это самое главное, это жизнь города. От того, как мы его составим, как его примем, зависит дальнейшая работа и жизнь города.

– Давайте затронем новую модель управления городом. Здесь вы заметили изменения?

– Еще рано говорить о новой модели. Мы давно уже говорили про это – и три года назад, и два года. Время покажет, но я думаю, что у нас же делается вертикаль власти, поэтому, кто деньгами заведует, тот и должен отвечать за все.

Я понимаю, что Борису Андреевичу будет сложновато: будут и представительские функции, и обращения граждан, и решение хозяйственных вопросов, и очень много вопросов многолетних. Я думаю, что молодая команда справится.

– А ваши избиратели как относятся к этому?

– Мы депутаты, нас выбирают избиратели. Жителю-избирателю должно быть комфортно в своем доме, подъезде, дворе, правильно? Многие следят за политической жизнью, безусловно, но комфорт для жителей прежде всего. Мы же, власть, для этого и нужны, чтобы было тепло в домах, был отремонтирован подъезд, дом, участок, стояли детские качели, благоустроенная территория – все это и есть то, чем должна заниматься власть.

Ни газа, ни воды

– Сергей Вячеславович, работа в округах – это работа с избирателями. Как сейчас общаются с вами – через соцсети, или на личных приемах, или по телефону?

– Я еще раз напомню: четвертый округ – самый большой в городе: самый большой по протяженности, самый большой частный сектор, через округ проходит федеральная трасса. В четвертый округ входят Учхоз, Лесхоз, Псковкирпич, Лепеши, Кресты, Крестовское шоссе.

Конечно, в центре города или где многоэтажки – хорошо: зашел, объявления повесил, встретился с жителями. Здесь, чтобы встретиться с жителями, например на Куприна, на Трояновского, надо полдня только объявления повесить, потом где-то около магазина или в другом месте всех собрать, поговорить, а проблем очень много.

Мы говорим, что четвертый округ – это окраина, хотя окраина – это обидное слово: это часть города, в которой живут такие же люди. Если начинать с Псковкирпича, это и транспортная доступность, это и аптека, и медицинский пункт, и вода – много вопросов, которые постоянно приходится решать. Округ вроде город, но 25-30 % его территории не газифицировано: частный сектор и двухэтажные многоквартирные дома. Псковкирпич, Лесхоз, Учхоз.

Была программа догазификации – мы собирали сведения, данные, отправляли в «Межрегионгаз», но пока очень тяжело. Вроде сверху команды дают: соберите данные, сведения, помогите людям, – но пока тяжеловато. Люди топят печки, носят воду.

Буквально два дня назад выезжал на Боровую (Псковкирпич), стоит двухэтажное общежитие, живет семей 25. Воды внутри нет. Сейчас делаем водозабор подземный, проводим централь по всему Псковкирпичу, но тогда этому дому надо будет подключаться за счет своих средств к системе водоснабжения водоканала.

– А так они на колонку ходят за водой? И на второй этаж?

– Да, на колонку ходят. Проблем в округе очень много.

– И за свой счет, наверно, люди вряд ли захотят: общежитие же.

– Конечно. Проблем много. Это и большая территория, и несанкционированные свалки постоянно – мы каждую весну убираем. Это и места установки контейнерных площадок. Есть улица, например, 20 домов – и никто не хочет ставить контейнерную площадку или мусорный бак возле своего дома. И найти и согласовать со всеми место – такая же проблема сейчас для 13-й школы: жители отодвигают контейнер, школа отодвигает, мусор везде валяется. Все равно должны оборудовать везде закрытые площадки.

Я уже был за главу города по ЖКХ: вроде о городе, а тут сейчас переключаюсь больше на округ. За эти годы сделано очень много в округе.

Всеокружная слава

– В защиту округа доскажу, что дороги сделаны.

– Да, и еще больше предстоит сделать. Очень много сделано тротуарных дорожек. На улицу Советской Армии 60 млн было выделено. Три месяца назад приняли дорожку около 13-й школы для безопасности детей. Буквально два-три дня назад выезжали на Ленинградское шоссе, принимали светофор. Дети с улицы Трояновского (Учхоз) ходят в 16-ю и 13-ю школу, и им не перейти трассу. Многие говорят: поставьте полицию, камеры. Но это не спасает: фуры как шли со стороны Невеля, со стороны Санкт-Петербурга, так и идут.

– Федеральная трасса...

– Сделали пешеходный переход – тоже не помогает: не останавливаются фуры. Уже у меня было 10 или 15 обращений от жителей. Мы писали в наше дорожное управление – они говорят: это федералы. Мне пришлось (еще был замглавы города, потом исполняющим полномочия) уже на бланках главы города отправлять запрос в Министерство транспорта, и они писали мне письма, что вопрос будет решен в 2024 году, но уже в 2022-м сделали светофор.

Мы выезжали туда: подъезжает автобус, выходят дети, подходят к светофору, нажимают кнопочку и свободно переходят, и вся вереница машин, которая идет по трассе, останавливается. Это большое дело – безопасность детей. Раньше родители всегда говорили: «Мы можем только сами в 16-ю и 13-ю школу за руку чуть ли не до пятого-шестого класса детей водить». А сейчас дети, четвертый и пятый класс, уже сами ходят. Это что касается безопасности.

– Как все-таки люди к вам обращаются – через соцсети или лично?

– Есть в библиотеке в микрорайоне Псковкирпич и в Крестах в Доме офицеров приемные пункты, туда каждый третий четверг люди приезжают. В Псковкирпиче в библиотеке (директор хороший) я оставил бланки: человек может прийти в любое время, необязательно в приемный день, описать проблему, написать телефон, я всегда созваниваюсь. Все равно личное общение ничем не заменишь.

Поздравляли буквально две недели назад на Лепешинского, 8 женщину с 90-летием. Я зашел, поздравил и слышу: выходит ее муж. Они прожили больше 60 лет. «А, Сергей Вячеславович, здравствуйте! Я вас знаю, мы приходили в библиотеку на День пожилого человека». И вот такое общение дорогого стоит.

– Вас в Крестах все знают, потому что вы там жили много лет.

– Да, после луганского (Ворошиловградского) училища я попал по распределению в воинскую часть, здесь летал, здесь ушел на пенсию, потом пошел в политику. Поэтому у меня тесная связь с военными, с ветеранами части и ветеранскими объединениями.

– В полку сильна ветеранская организация.

– У меня телефон уже лет 17 не меняется, все меня знают, меня легко набрать, я всегда отвечаю. Даже, когда была предвыборная кампания, на плакатах вешал телефон, QR-коды. У меня есть и WhatsApp, и Telegram, и «ВКонтакте». Мы продолжаем общаться с жителями, постоянно с ними на связи. Все продолжается.

– Как и было, да?

– Ничего не меняется.

Реестр проблем

– Есть такая форма контроля или просто депутатской работы, как контрольные выезды, когда собираются по поводу ряда проблем депутаты, представители исполнительной власти, общественность.

– Контрольные выезды – это уже было на протяжении последних четырех лет. Делается план контрольных выездов.

– В январе – округ Гаврилова, в феврале – округ Пожидаевой, потом дальше?

– Да. Но каждый из депутатов примерно понимает, когда он хочет выехать. И мы заносим это в график контрольных выездов. Депутат готовит выезд, встречается с общественностью, с управляющей компанией, он знает проблемы округа, заранее оповещает СМИ, исполнительную власть (кто-то – управление городского хозяйства, кто-то – администрацию), и мы всегда выезжаем, эту проблему подымаем.

– СМИ все это берет на карандаш.

– Я расскажу, как у нас было. Поднимали проблему, потом протокол идет в комитет жилищно-коммунального хозяйства, мы это отдельным вопросом рассматриваем, рассматриваем контрольный выезд депутата в округ. Депутата в комитете докладывает, потом протокол – и все эти данные отправляем в администрацию. Для решения вопросов тут же заносим их в реестр, если это проблема долгоиграющая, которая потом идет в бюджет города. Это такие постепенные точки.

– А еще лучше, когда при выезде присутствует исполнительная власть: глава администрации, замглавы, руководитель профильного комитета. Вопросы могут решаться на месте?

– Дело в том, что вопрос может быть по школе – тогда он решается с управлением образования, по дороге – тогда это управление городского хозяйства, может быть по помойкам, по свалкам, может быть по капремонту – тогда приглашается представитель Фонда капремонта.

– Были случаи, когда решали вопрос на месте?

– Здесь больше информирование: пришел, увидел – и тогда у тебя осталось в голове, что это за проблема. А когда потом все это идет письменно, ложится на стол, в этом и есть решение вопроса.

– Давайте о результатах: назовите решения контрольного выезда, которые остались не на бумаге, а на деле.

– Контрольных выездов у меня много. В округе много обращаются по поводу ремонта дороги: это улицы и Экипажа Гудина, и Гагарина. Например, много было сделано в Псковкирпиче: отремонтированы Боровая, Черняховского. Сделана дорожка – я до сих пор горжусь ею: мы через лес провели дорожку от Псковкирпича до 16-й школы. Много обращений было в Министерство транспорта по поводу безопасных переходов. Для 16-й школы: дети должны переходить по переходу, который идет над трассой. Есть вопросы жителей: и о бродячих собаках…

– Сейчас эта проблема ушла в прошлое – бродячие собаки.

– Не скажите! Сейчас, осенью, активизировалась. Раньше был комбинат благоустройства, этим занимались зоослужбы. Есть проблема и бродячих собак, и несанкционированных свалок: люди много вывозят, а в четвертом округе много лесопосадок.

– Борщевик?

– Про борщевик отдельно: мне кажется, его можно постоянно, начиная с мая месяца до сентября, косить не перекосить – и косить, и обрабатывать. Вот уже третий год разыгрываются конкурсы, идет постоянная обработка борщевика, покос, утилизация, т. е. потихоньку проблема решается, и в этом году уже поменьше люди жаловались.

– Тем более готов новый законопроект о борщевике.

– Готов не готов, можно подготовить десять.

– Там очень серьезно: ответственность.

– Тут главное, чтобы подрядчик вышел качественно. То же и с мобилизацией: вышел подрядчик, а у них там десять или пять человек – мобилизация, кто-то ушел, кто-то не хочет работать. Или все думают, когда играют на конкурсе, что это легко? А на самом деле нужны и техника, и химия, и оборудование.

– Нужна эта форма работы – контрольный выезд депутата?

– Я считаю, что нужна, чтоб избиратель видел, что депутат неравнодушен, приглашает администрацию, исполнительную власть, управляющую компанию, прессу, что депутат заботится и болеет за избирателя.

– Когда у вас следующий выезд?

– Мы сейчас на следующий год будем составлять график. В этом году уже, в принципе, ноябрь-декабрь, и я не знаю, кто в декабре заявлен на выезд. Может быть, из новых никто не заявлялся, а кто был в старом составе, они, думаю, все уже выезжали. У меня выезд был в октябре. И Иванов выезжал, и Стороненков, и Николаева, и Федорова, т. е. по графику мы все выезды «выехали».

– Тогда пожелаю вам больше выездов, главное, чтоб они были продуктивные.

– На самом деле все зависит от настойчивости депутата. Не надо орать, кричать, дергаться, должна быть методика: выехали, проблему определили, написали письмо, поставили на контроль. Если это решается быстро – значит, быстро. Если это дорогостоящие решения или долгострои, то они заносятся в реестр обращений граждан, который я тоже вел уже на протяжении пяти лет. Есть реестр обращений граждан, в него входят и крыши, и дороги, и малообеспеченные семьи, и дети-сироты.

– А кто-то отслеживает этот реестр, что сделано?

– Да, конечно. Я когда вел реестр (надеюсь, и сейчас буду его вести). Администрация докладывает: такие-то решения исполнены, такие-то включены. Комиссия заседает, и из управления жилищного хозяйства, управления городского хозяйства, управления образования, администрации для этой комиссии докладывают, какие мы вносим новые обращения граждан, какие уже исполнены. Этот реестр ведется. И в зависимости от этого реестра формируется и бюджет, закладываются деньги, потому это работа последовательная, кропотливая, долгоиграющая.