Госдума приняла закон о приостановке госслужбы из-за мобилизации

17:23, 23 ноября 2022, ПАИ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации.

«Государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с пунктом 7 статьи 38 федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», — передает суть поправки, ранее внесённой ко второму чтению и одобренной Госдумой, РИА Новости.

Согласно поправкам, госслужба возобновляется в день выхода служащего. «Государственная служба возобновляется в день выхода государственного служащего на государственную службу. Государственный служащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня», — уточняется в документе.

При этом в период приостановления госслужбы поправками гарантируется сохранение замещаемой должности государственной службы.