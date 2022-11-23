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Общество

Принят закон о взимании курортного сбора в Петербурге

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, расширяющий территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, распространив действие положений на Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», сообщает «Интерфакс». 

В настоящее время эксперимент проводится в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Он предполагает взимание курортного сбора с туристов.

Закон начнёт действовать с 31 декабря 2022 года, эксперимент продлится до 31 декабря 2024 года.

Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. Так, в Алтайском и Ставропольском краях в текущем году он составляет 50 рублей в сутки, в Краснодарском крае на территории городского округа Сочи — 50 рублей, на территориях остальных муниципальных образований — 30 рублей.

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