«Болезненные» для здравоохранения проблемы обсудили в областном Собрании

17:42, 23 ноября 2022, ПАИ

Профильные вопросы ноябрьской сессии рассмотрел комитет по труду и социальной политике. Основным из них закономерно стал проект областного бюджета в первом чтении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

После обстоятельного доклада руководители исполнительных органов в сфере здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, занятости населения, охраны объектов культурного наследия, культуры и спорта по просьбе председателя комитета Игоря Дитриха прокомментировали плановое финансирование своих направлений в 2023 году – необходимые средства на выполнение всех базовых обязательств в бюджете предусмотрены.

По предварительной оценке финансистов, обозначенная в законопроекте цифра доходов – 45,12 млрд рублей – может увеличиться на 6 млрд рублей. Голосами депутатов-единороссов комитет поддержал проект бюджета в первом чтении.

В проекте бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, который следующим вопросом рассмотрел парламентский комитет, основные бюджетные параметры не претерпят изменений ко второму чтению. Цифры озвучила руководитель фонда Валентина Альбова: прогнозируемый объём доходов и расходов фонда на 2023 год предлагается утвердить в размере 9 млрд 827 млн 722,4 тысячи рублей.

«Подушевой норматив на одного застрахованного жителя области значительно увеличился – в сравнении с 2022 годом рост на 11,6 процента», - прокомментировала формирование доходной части Валентина Альбова.

Председатель комитета Игорь Дитрих попросил специалиста проинформировать о востребованности средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров.

«Использование этих средств третий год подряд остаётся на нуле, потому что в ходе диспансеризации не было выявлено ни одного случая», - признала проблему Валентина Альбова. Елена Даньшова усомнилась в объективности оценки ситуации, так как региональная статистика указывает на значительный рост выявляемости онкозаболеваний, причём на ранних стадиях.

Заместитель председателя правительственного комитета по здравоохранению Денис Иванов подтвердил, что диагностика действительно улучшилась, но из-за сложности установленных критериев врачи-терапевты не могут оформить необходимые документы и получить выплаты.

«Наверняка тут есть и объективные, и субъективные причины, но за три года на эти причины кто-то должен был обратить внимание и поправить ситуацию», - задал риторический вопрос Игорь Дитрих.

Далее вице-спикер дал общую оценку финансирования территориального фонда ОМС: «Какой год подряд мы принимаем бездефицитный бюджет ФОМС, и у обычных обывателей складывается впечатление, что на всё необходимое деньги предусмотрены «копейка в копейку» – раз дефицита нет, а доходы фонда в следующем году увеличиваются почти на миллиард рублей. Но между строк и у пациентов, и у медиков возникает очень много вопросов по качеству и доступности медицинских услуг». Игорь Дитрих проиллюстрировал свои слова цифрами общей кредиторской задолженности медицинских учреждений региона – за 9 месяцев текущего года она составляет 517 млн рублей.

Председатель парламентского комитета подчеркнул, что озвученные проблемные вопросы не должны остаться без ответов, а количественные параметры бездефицитного бюджета должны, наконец, перейти в качество.

Выслушав положительные заключения на законопроект Счётной палаты и юристов Собрания, члены комитета рекомендовали принять его в первом чтении.

Вопросы депутатов вызвал проект закона об отмене с 1 июля 2023 года полномочий «Центра детского отдыха и оздоровления». Разъяснения дал заместитель председателя правительственного комитета по образованию Гор Брутян: в соответствии с федеральным законодательством выбор поставщика услуги по организации детского отдыха должен проходить через конкурсные процедуры.

«Есть ли в нашей области конкуренты «Центру детского отдыха и оздоровления» и что мы будем делать, если придут «варяги» из других регионов с несоответствующим качеством услуги?» - выразила обеспокоенность Елена Даньшова.

По мнению представителя правительства, повода для беспокойства нет – с учётом многочисленных требований к поставщику услуг вряд ли найдётся организация, способная на равных конкурировать с «Центром детского отдыха и оздоровления».

Игорь Дитрих напомнил, что новая правовая норма фактически начнёт действовать только через год и у всех сторон есть достаточно времени на подготовку. Депутаты одобрили законопроект, принятие которого продиктовано требованием федерального законодательства.

В заключение члены комитета вновь вернулись к обсуждению проблемы финансирования территориальных фондов обязательного медицинского страхования, связанной с разницей тарифов на медицинские услуги в регионах с разной бюджетной обеспеченностью. Депутаты из Республики Адыгея подготовили обращение в Министерство здравоохранения РФ, где обратили внимание, что ежегодный рост расходов на лечение застрахованных граждан за пределами своего региона снижает финансовое обеспечение местных медицинских организаций.

«Эта тема очень болезненная и для нашей области», - подчеркнул Игорь Дитрих и предложил поддержать инициативу коллег по совершенствованию методики распределения федеральных субвенций. Комитет поддержал мнение председателя, окончательное решение примет депутатский корпус на сессии.