Оператор Tele2 поддержал премию «Народное признание»

18:12, 23 ноября 2022, ПАИ

Партнёром премии «Народное признание» выступил российский оператор мобильной связи Tele2. Премию ежегодно вручают за выдающиеся достижения и социально значимую деятельность в разных сферах жизни Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе оператора.

«Народное признание» — первая общественная премия Псковской области, которую с 2010 года вручают лучшим представителям различных сфер жизни региона по итогам голосования на сайте Псковского агентства информации и решению жюри. Учредителями и организаторами премии являются СМИ, которые входят в состав издательского дома «Медиацентр 60». Традиционным партнёром премии выступает оператор Tele2.

На признание со стороны земляков могут претендовать политики, бизнесмены, общественники, деятели культуры, силовики, представители социальной сферы, а также все те, кто совершил неординарные, заслуживающие уважения поступки. Лучших выберут с помощью народного голосования в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Событие», «Экомышление».

До 23 декабря организаторы принимают заявки на участие в премии. С 26 декабря 2022 года по 12 февраля 2023 года пройдут два этапа народного голосования, также баллы номинантам поставят эксперты. Лауреатов премии определят путём сложения голосов жюри и поданных во втором туре на сайте Псковского агентства информации. Следить за новостями проекта можно на сайте мероприятия.

«В этом году премия будет вручаться уже в 13-й раз. За время своего существования она зарекомендовала себя как самый престижный знак профессионального отличия в Псковской области. Мы рады вновь стать частью этого мероприятия. Уверен, что важно говорить людям об их успехах. Это придаёт сил и подталкивает к новым достижениям тех, кто номинирован на премию. А те, кто голосует, могут порадоваться достижениям земляков и местных компаний, почувствовать гордость за родной край», — отметил директор Псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.