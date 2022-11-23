Лыжную трассу проложили снегоходом в Себеже

19:34, 23 ноября 2022, ПАИ

В Себежском детско-юношеском клубе физической подготовки появился снегоход «Буран», сообщает газета «Призыв».

Снегоход «Буран» позволяет создать комфортную трассу для зимнего занятия спортом — катания на лыжах. Коллектив ДЮКФП добился возможности появления снегохода и предоставил видеоотчёт о его работе.

«Отметим, история приобретения снегохода удивительна. Только благодаря преданности своему делу сотрудников ДЮКФП, умению и желанию приобретать, казалось бы, невозможное себежские мальчишки и девчонки с удовольствием занимаются лыжным спортом», — сообщает редакция газеты «Призыв».