«Лето живой музыки в Красногородске» поборется за «Народное признание – 2022»

20:15, 23 ноября 2022, ПАИ

Цикл концертов под открытым небом «Лето живой музыки в Красногородске» поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Этот проект, придуманный коллективом Красногородского районного Дома культуры, выдвинут в номинации «Событие».

Цикл концертов открыло выступление вокально-инструментального ансамбля «Экипаж». Особенность состояла в том, что выступали музыканты на сцене, установленной в реке Синей у подножья древнего красногородского вала.

Следующая встреча красногородцев с живой музыкой состоялась 8 июля, в День семьи, любви и верности. При большом стечении зрителей из Красногородска и Опочки под открытым небом прошло выступление скрипичного дуэта Александры и Николая Антиконы.

31 июля живая музыка звучала в исполнении военного духового оркестра войсковой части № 35700 города Острова под управлением дирижёра Захара Елизарова. В августе в рамках проекта «Лето живой музыки в Красногородске» состоялась интерактивная программа «Играй, гармонь».

«Этот проект сделал лето-2022 для жителей и гостей Красногородского района незабываемым, ярким и насыщенным встречами с прекрасным», — уверяют авторы заявки.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время число номинантов приблизилось к двум тысячам, а лауреатов — к двум сотням.

По итогам 2022 года список победителей пополнят ещё 12 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов региона. Именно столько номинаций определено в этом году: это «Открытие», «Наша марка»,«Бизнесмен года», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Защита», «Поступок», «Инициатива», «Экомышление», «Рекорд», «Событие». Подробнее о том, кто и в какой номинации может претендовать на награду, читайте здесь.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить электронную форму на странице проекта. Принимаются они до 23 декабря.