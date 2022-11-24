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Общество

Корреспондент газеты «Дновец» стала победителем всероссийского конкурса

Корреспондент газеты «Дновец» (Дновский район) Валентина Фадеева стала одним из победителей Всероссийского конкурса «ПРО образование», организатором которого является Минпросвещения России.

Журналистка заняла второе место в номинации «Лучший материал о работе педагогов» со статьёй о молодом преподавателе химии из техникума Екатерине Суровиковой «Сильная слабая женщина».

Кстати, Валентина Фадеева ещё и учитель русского и литературы в железнодорожном техникуме Дно.

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