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Общество

Советский «Москвич» появится в новой сборке

На бывшем заводе Renault в Москве (ранее он назывался АЗЛК «Москвич») началась сборка автомобилей под легендарной советской маркой. Сегодня с конвейера сошёл первый кроссовер «Москвич 3». До конца года на заводе планируют собрать 600 автомобилей, 400 из которых будут с электромотором.

Сейчас на предприятии производят крупноузловую сборку: готовые детали для автомобилей поступают из Китая через транспортно-логистический порт в Печатниках, проверяются и собираются на «Москвиче».

Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки. Для этого хотят привлечь локальных поставщиков. Следующим этапом станет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля.

Торжественное открытие производства посетили вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Первые «Москвичи 3» поступят в продажу в Москве в январе, в России — в марте 2023 года. В максимальной комплектации автомобиль может стоить до 2,2 млн рублей.

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