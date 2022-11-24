Интерактивный спектакль для детей о Петре I представят в Пскове

22:15, 23 ноября 2022, ПАИ

26 ноября в Пскове состоится премьера необычного кукольного спектакля для детей «Пётр I» петербуржского театра «Город Муз». Об этом в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказала Лидия Адер, художественный руководитель проекта.

Премьера спектакля приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора. Постановка повествует о наиболее выдающихся деяниях Петра Первого: об основании Санкт-Петербурга, развитии мореплавания, войне со шведами, а также о таких нововведениях, как кофе и картошка. Сценарий основан на воспоминаниях современников, исторических фактах и указах.

Всего пройдёт шесть премьерных показов, продолжительность каждого составит 40-50 минут. В конце будет возможность сфотографироваться и пообщаться с актёрами. Само представление ориентировано на самых маленьких зрителей. Все показы пройдут бесплатно.

«Так как проект инклюзивный, часто на спектаклях присутствуют дети с ограниченными возможностями здоровья. Мы продвигаем здоровую инклюзивную среду, где нет ограничений на то, кто присутствует. Все одинаково в меру своих возможностей могут принять участие в интерактивных элементах и выражать свои эмоции», — поделилась со слушателями руководитель проекта.

Отметим, что спектакль про Петра Первого был создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнёрами этой культурной инициативы в Пскове стали областной музей-заповедник, региональное отделение Российского детского фонда, городской молодёжный центр, центр «Добрея» и централизованная библиотечная система Пскова.