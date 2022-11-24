Псковичу грозит лишение свободы за кражу телефона

22:37, 23 ноября 2022, ПАИ

Наказание в виде лишения свободы будет отбывать пскович за кражу мобильного телефона, сообщает прокуратура Псковской области.

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого 56-летнего жителя Псковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества).

На судебном заседании установлено, что злоумышленник в один из дней июня 2022 года, находясь по месту жительства своей знакомой в дер. Ваулино Псковского района, тайно похитил с кровати мобильный телефон Samsung Galaxy М12 стоимостью 10000 рублей, чем причинил его владелице имущественный ущерб.

По результатам рассмотрения дела суд с учётом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (в том числе возмещения ущерба) и отягчающего обстоятельства (рецидива) назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно с испытательным сроком 10 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.