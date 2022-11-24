Разработчик «Сармата» создаёт аппарат для перехвата опасных астероидов

00:23, 24 ноября 2022, ПАИ

Государственный ракетный центра (ГРЦ) имени Макеева разрабатывает космический аппарат – перехватчик опасных астероидов, сообщил гендиректор и генконструктор предприятия Владимир Дегтярь.

«Мы проводим проектные проработки облика ударного аппарата-перехватчика для борьбы с космическими объектами малого класса (от 10 до 100 метров)», — сказал Дегтярь.

По его словам, существующие и перспективные наземные астрономические средства способны обнаруживать более крупные объекты, но для более мелких они недостаточно оперативны. Он отметил, что совместные проработки ГРЦ с коллегами из академических институтов показали, что создание средств обнаружения космического базирования с требуемыми характеристиками для наблюдения околоземного пространства возможно.

«Один из вариантов — размещение четырёх космических аппаратов в точках либрации, находящихся на расстоянии 150 миллионов и 1,5 миллиона километров от Земли. Находясь в этих точках, аппараты будут сохранять постоянное положение относительно Земли. Однако создание такой системы в относительно дальнем космосе требует огромных финансовых вложений», — рассказал ракетчик.