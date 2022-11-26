Псковский эксперт назвал связь между заложенностью носа и болью в спине

16:36, 25 ноября 2022, ПАИ

О дополнительных симптомах, которые могут говорить о проблемах с шейным отделом позвоночника, рассказал заведующий Псковским отделением Центра спортивной медицины Евгений Васильев в рамках программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

По его словам, прежде всего нужно понять, почему болит шея – из-за простой усталости или наличия патологии. «Давайте начнем с тяжелого. Тяжелое – это значит, есть дополнительные симптомы, т. е. не просто боль. Это может быть заложенность носа. Просто человек просыпается утром – у него постоянно заложен нос. Или он храпит сильно, или, каждое утро просыпаясь, он чувствует себя невыспавшимся с тяжелой головой, или у него периодически возникают головокружения, или же у него резко началось падение зрения», – перечислил врач.

Он отметил, что это означает, что у человека повышается внутричерепное давление, когда он лежит. «Если у человека есть такие симптомы, то в первую очередь ему, естественно, необходима помощь специалиста, который ему назначает определенного рода препараты, и они системно будут помогать расслаблять мускулатуру», – добавил Евгений Васильев.

«А если просто после сегодняшнего тяжелого трудового дня посидели за компьютером и устала шея или спина, надо просто дать ей отдохнуть», – поделился медик.

Специалист также посоветовал обратить внимание на рабочее место. «Если человек – водитель, это не значит, что у него педаль неправильно расположена или кресло он неправильно настроил. У меня были такие пациенты, у кого болела коленка с развитием артроза только из-за того, что у него была мода ездить, облокотившись на подлокотник: голова немножко бочком. Таким образом он пережимал целый день шейный отдел позвоночника», – рассказал эксперт.