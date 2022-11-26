Псковский медик высказался о пользе плавания

18:00, 25 ноября 2022, ПАИ

Об абсолютной пользе плавания высказался заведующий Псковским отделением Центра спортивной медицины Евгений Васильев в рамках программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Приходят и говорят: я начал плавать – мне стало ещё хуже. Многие докажут, что такой момент мог возникнуть. На самом деле плавание – это тоже спорт. Если человек плавает раз в неделю на расслабоне на спине, на животе – да пожалуйста!» - сказал врач.

Он отметил, что один из лучших способов – просто делать упражнения в воде. «Мышцы работают, нагрузка уменьшена – это очень полезно, и те, кто так делают, огромные молодцы», - добавил специалист.

Гость эфира также рассказал, что у пловцов возникает определенного рода дефект из-за того, что задействована голова. Особенно это характерно при перенапряжении, которое происходит в шейном отделе позвоночника. «Поэтому плавание далеко не всегда панацея. Если у человека, например, сколиоз в шейно-грудном отделе позвоночника, ему плавание противопоказано, но можно на спине», - заключил эксперт.