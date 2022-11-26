По сегодняшнему дню судили о погоде на ближайшее время

07:03, 25 ноября 2022, ПАИ

Память патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в VI-VII веках, вспоминали на Руси 25 ноября, пишет calend.ru.

Иоанн был сыном губернатора острова Кипр. Потеряв жену и детей, мужчина начал вести аскетическую жизнь, постоянно заботился о бедных. Хотя он не был ни монахом, ни клириком, народ избрал Иоанна на патриарший престол.

Едва став патриархом, Иоанн сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им свое имущество.

На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались только с окончанием зимы — на Масленицу либо на Красную горку. Поэтому девушкам и юношам, не встретившим свою судьбу, приходилось ждать до весны и завидовать более удачливым подругам и друзьям.

На Ивана (Иоанна) обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели — до самого Введения. «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», — говорили люди.