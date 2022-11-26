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Общество

Осужденные изготавливают объекты общего пользования в Псковской области

В исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области постоянно идет производственный процесс. Осужденные, трудоустроенные на различных участках, выпускают широкий ассортимент изделий, которые нередко становятся не только объектами общего пользования, но и просто являются украшениями улиц и территорий муниципальных образований Псковской области.

Так, благодаря центру трудовой адаптации осужденных ИК-2 (д. Крюки) для областного центра было изготовлено более 10 торговых столов, которые в настоящее время уже установлены на нескольких торгово-ярмарочных площадках. Стоит отметить, что установкой уличных прилавков занимались также лица, отбывающие наказание в данном исправительном учреждении.

Совсем недавно осужденные участка колонии-поселения ИК-4 (с. Серёдка) сделали благое дело для знаменитого места Псковского края, притягивающего к себе миллионы паломников и туристов со всего мира, – острова им. Залита. Они выполнили работы по установке парковых скамеек, урн и торговых павильонов, а также произвели монтаж и крепление информационного стенда, расположенного на территории Талабска.

Производственная деятельность лиц, отбывающих наказание, приносит пользу и Себежскому краю. Благодаря сотрудничеству учреждений УИС с администрацией городского поселения «Идрица» несколько дней назад в поселке появились новые площадки для твердых коммунальных отходов, изготовленные на производственных участках ИК-6 (п. Сосновый Бор).

Стоит отметить, это далеко не полный перечень элементов городской инфраструктуры и малых архитектурных форм, выполненных силами исправительных учреждений Псковщины. Только за текущий, 2022 год осужденными было произведено более 50 подобных единиц для нескольких районов области.

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