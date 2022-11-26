Ремонт и монтаж машин вырос на 69 процентов в 2022 году

00:39, 25 ноября 2022, ПАИ

Промышленное производство в январе – октябре 2022 года увеличилось на 0,7 % по сравнению с январем – октябрем 2021 года, сообщает Псковскому агентству информации Псковстат.

Позитивную динамику показали два сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли к январю – октябрю 2021 года на 1,6 %, обрабатывающие производства – на 2,3 %.

Снизили объемы производства отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 10,2 % и энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 9,2 %.

Увеличение производства продемонстрировали обрабатывающие производства. В сравнении с январем – октябрем 2021-го в этом году ремонт и монтаж машин и оборудования оказался в плюсе на 69 %. Производство готовых металлических изделий показал результат в +58 %, а производство резиновых и пластмассовых изделий – в 58,5 %.

Больше других снизилось производство текстильных изделий – на 37,6 % и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 25,6 %.

В январе – октябре 2022 года по сравнению с январем – октябрем 2021 года производство важнейших видов пищевых продуктов возросло. Мяса и субпродуктов – на 9 %, а рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – на 31,6 %.

Производство молока, кроме сырого, сократилось на 3,9 % по сравнению с январем – октябрем 2021 года, изделий хлебобулочных недлительного хранения – на 0,7 %.