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Общество

Псковичка победила во всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами»

Ученица 7 класса псковской средней школы № 23 Вероника Матвеева вошла в число победителей 6-го Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». Она заняла 1 место в номинации «Текстовое объяснение слова из гимна России» в своей возрастной категории, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участвовать в конкурсе Веронике предложила ее наставница — Ольга Роговская. С ее помощью она создала работу, в которой объяснила слово «достоянье». Вероника осознает важность этого слова и стремится объяснить его при помощи материалов авторитетных толковых словарей.

«Это слово на первый взгляд показалось мне непонятным. Оказалось, что оно имеет несколько смыслов, о которых я раньше не догадывалась. В процессе подготовки своей работы я узнала много нового, провела работу со словарями, обратилась в библиотеку и сделала свои выводы, которые пришлось много раз перерабатывать в более понятные фразы. Я учусь в художественной школе, и в моей голове появилась задумка изобразить значения слова «достоянье» в виде понятного рисунка. Надеюсь, что он будет понятен и интересен для детей и взрослых всех возрастов», — отметила победительница.
 
Всего работы на 6-й Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» представили 4 350 ребят из 86 регионов России, включая новые территории, а также из четырех зарубежных стран.
 
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