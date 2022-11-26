ПсковГУ отказался от проведения корпоративов в пользу премирования сотрудников

08:00, 25 ноября 2022, ПАИ

В ПсковГУ в этом году отказались от проведения корпоративных мероприятий на Новый год, в соответствии с рекомендациями и тенденциями настоящего времени, в пользу премирования сотрудников. Такое решение на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым озвучила ректор вуза Наталья Ильина, сообщили в пресс-службе правительства региона.

При этом детей сотрудников вуза праздника не лишат: вуз поддержал инициативу студентов организовать для ребят новогодние театрализованные представления. На них также предполагается пригласить детей, чьи родители мобилизованы для участия в специальной военной операции. Количество представлений, по словам Натальи Ильиной, будет зависеть от количества заявок.

Михаил Ведерников такую инициативу оценил положительно и добавил, что даст поручение региональному комитету по социальной защите оказать содействие в приглашении детей мобилизованных на новогодние мероприятия.

Ближайшие дни для вуза будут также наполнены значимыми событиями. Наталья Ильина подчеркнула, что до конца ноября состоится защита реализации проекта «Приоритет 2030» для подтверждения финансирования на 2023 год. В этом году грантовые средства были направлены на модернизацию инфраструктуры (создание гибридных и цифровых аудиторий, учебных и научных лабораторий, организацию образовательной площадки «Точка кипения»), запуск 12 сетевых образовательных программ, поддержку молодых ученых, создание российско-белорусского научного журнала. Студенты со своей стороны стали инициаторами и организаторами мероприятий единого календаря молодежной программы России и Белоруссии.

До конца месяца будет готова база для создания в ПсковГУ военного учебного центра. «Накануне в вузе работала профильная комиссия ведомства, все основные параметры согласованы», — отметила ректор.

В завершение Наталья Ильина доложила о строительстве учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Работы идут в соответствии с графиком — на площадке залит фундамент, идет активный завоз строительных материалов. «Этот объект для региона очень важен, благодаря такой учебной площадке мы сможем поднять на новый уровень подготовку медицинских кадров. Прошу еженедельно докладывать об этапах строительства. При возникновении проблемных вопросов незамедлительно сообщайте, чтобы мы сообща могли быстро найти решение», — подчеркнул Михаил Ведерников.