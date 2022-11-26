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Общество

В Псковской области ищут сотрудников для подработки перед Новым годом

В Псковской области ищут сотрудников для подработки перед Новым годом. Как сообщает hh.ru, проще всего найти работу с частичной занятостью в выходные и по вечерам по трём основным направлениям.

Много вариантов подработки для тех, у кого есть водительские права: водитель категории В (средняя зарплата на подработке в Псковской области от 65 000 рублей, на постоянке до 90 000 рублей), автокурьер (от 90 000 рублей), выездной сотрудник банка - водитель (до 60 000 рублей на подработке). Для тех, кто владеет иностранными языками, работодатели в России особенно много предлагают работы для: литературных редакторов-корректоров (доход на подработке от 60 000, преподаватель английского языка для детей (от 25 000 рублей), асессор со знанием испанского языка (до 30 000 рублей), бизнес-ассистент (от 10 000 рублей).

Но тем, у кого есть иные навыки или вообще нет опыта, на hh.ru тоже можно найти подработку, и особенно много вариантов для: специалистов отдела контроля качества (доход на подработке от 18 000 специалист по работе с клиентами (средняя зарплата от 27 000 рублей), оператор контактного центра (от 30 000 рублей), помощник предпринимателя (от 10 000 рублей), оператор дистанционной обработки данных (от 25 000 рублей).

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