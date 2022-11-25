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Псковская шахматистка победила на фестивале в Москве

Псковская шахматистка Эвелина Галаханова стала единоличным лидером на фестивале в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Традиционный шахматный фестиваль «Коломенская верста» в этом году прошел в 13-й раз. Все требования по представительству субъектов и числу участников во всех возрастных группах Детского кубка России были выполнены, а во всех турнирах в общей сложности приняло участие рекордное количество спортсменов — 339 шахматистов из 22 регионов России. Соревнования проходили в Зимнем саду Конькобежного центра «Коломна».

В программу фестиваля вошли: опен-турнир, этап Детского кубка России, соревнование Московской области по блицу и рапиду, а также областной судейский семинар, в котором прошли аттестацию 14 спортивных судей.

«В главном турнире разыгрывалось звание победителя фестиваля, в нем приняли участие 29 спортсменов: от новичков до опытных мастеров. Самому юному участнику — всего пять лет, старейшему — 83 года», — говорится в сообщении. В детском турнире 148 юных шахматистов сражались за победу в одном из заключительных этапов Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.

Победителем этапа Детского кубка России среди девушек до 15 лет стала шахматистка из Псковской области, кандидат в мастера спорта России Эвелина Галаханова, набрав 5,5 очка из 7 возможных. По итогам выступлений в 2022 году она примет участие в финале Детского кубка России по шахматам.

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