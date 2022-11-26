На лекцию в планетарий приглашают псковичей с детьми

09:43, 25 ноября 2022, ПАИ

На лекцию в планетарий приглашают псковичей 26 ноября в 15:00. Как сообщается в группе учреждения, лекцию проведет директор планетария Владимир Колпаков.

Тема лекции - Солнечная система. Подходит для детей старше 10 лет.

«Вы узнаете о Солнечной системе, Солнце, планетах, астероидах и кометах. Обзорная лекция рассчитана на новичков в астрономии», - уточнили в планетарии.

Купить билеты на лекцию можно онлайн или в кассе планетария.