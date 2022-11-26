Программа «Единой России» помогла отремонтировать 1100 школ в 75 регионах

10:25, 25 ноября 2022, ПАИ

Итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС «Единой России» и Минпросвещения, который прошёл при участии депутатов, закреплённых за объектами, и представителей родительских штабов в регионах, сообщает сайт ER.ru.

«Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства – 15 млрд рублей – были отремонтированы еще 600 школ. Отдельно хотел бы отметить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в 5 зданиях школ не завершены капитальные ремонты. Прошу депутатов, определённых «Единой Россией» кураторами этих объектов, проконтролировать завершение ремонтных работ на этих объектах», - сказал министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание.

В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что отставание от выполнения показателей программы есть еще в нескольких регионах.

«Оно будет в ближайшее время навёрстано. Это Забайкальский край, Курская, Новосибирская и Псковская области. По каждому объекту в этих регионах закреплённые депутаты в ручном режиме ведут работу. Мы на постоянной связи с главами. Уверен, до конца года все работы по объектам будут завершены. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек», – подчеркнул Андрей Турчак. Он обратился к Сергею Кравцову с просьбой составить реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы и нарушили сроки сдачи объектов, чтобы впредь не допускать их к конкурсным процедурам.

Также секретарь Генсовета отметил, что в следующем году будет отремонтировано более 1,5 тысячи школ по всей стране. Соответствующее финансирование «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы.

Участие в сборе заявок на капремонт школ примут и новые территории – соответствующее поручение секретарь Генсовета дал региональным отделениям «Единой России» в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Здания школ на этих территориях долгие годы не ремонтировались даже косметически, а с начала СВО многие из них пострадали от обстрелов ВСУ.

«Очень важно, чтобы наши новые региональные отделения активно включились в сбор заявок на следующий год, в расчёт потребностей по школам, требующим ремонта. Уверен, что федеральное министерство и в целом правительство эти заявки оперативно рассмотрит, поддержит и примет к исполнению», - сказал Андрей Турчак.

Также по инициативе «Единой России» со следующего года сэкономленные бюджетные средства могут быть направлены на дополнительные капремонты школ. Поправки в Бюджетный кодекс, которые уже приняты, дают право правительству по ходатайствам регионов перенаправлять такие средства.

«С 1 января такая возможность у правительства появится. Но это право, а не обязанность. И за это право нужно будет еще побороться. Это большая совместная работа, которой мы будем заниматься», - сказал секретарь Генсовета.

Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, программа капремонта школ стала действительно народной.

«Программа капитальных ремонтов входит в народную программу «Единой России» и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира», - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минпросвещения ощущает реальную поддержку «Единой России» в реализации проекта.

В заключение секретарь Генсовета «Единой России» предложил в конце года заслушать регионы, которые не выполнили работы по капремонту в установленные сроки и находятся в «красной» зоне.

«Я предлагаю точечно заслушать глав субъектов, секретарей региональных отделений «Единой России». Если коллеги к концу декабря из «красной» зоны выберутся, мы их приглашать не будем. А если они там останутся, то на всю страну расскажут, как добились таких неутешительных результатов. Уверен, с опытом нынешнего года в следующем мы справимся с задачей, которую поставил президент. Без сбоев и нарушения качества и графиков», - заключил Андрей Турчак.

«33 школы Псковской области в 12 муниципалитетах приняли участие в программе модернизации учебных заведений в этом году. В общей сложности в них обучается порядка 14 тысяч юных псковичей, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Армен Мнацаканян. - На проведение капитального ремонта во всех этих школах Псковская область из федерального бюджета получила более 1,5 мрд. рублей. Помимо капитального ремонта помещений обновляется и материально-техническая база учебных учреждений региона. Важно, что все этапы работ — от проекта до приемки — в каждом муниципалитете в этом году отслеживались рабочими группами, созданными местными отделениями партии «Единая Россия» совместно с региональными депутатами, представителями администрации региона и родительским сообществом. Такой контроль продолжится и в дальнейшем. Ведь программа капремонта школ, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным и поддержанная партией «Единая Россия», будет действовать до 2026 года. Ее реализацию закрепили в народной программе партии. Программу капремонта школ решено сделать комплексной: не только проводить ремонт зданий и помещений, но и оснащать их современным оборудованием. Глобальной задачей региона является участие в федеральной программе всех 46 учреждений, нуждающихся в капремонте».

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу и была инициирована президентом на съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.