Жилой дом загорелся на улице Торфяников в Пыталово

10:05, 25 ноября 2022, ПАИ

Жилой дом горел на улице Торфяников в городе Пыталово. Пожар произошел 24 ноября в 13:04, сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительная причина случившегося – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. В результате огнем повреждены пол, стена и потолок на кухне на площади 14 квадратных метров, стены и потолок в комнате на площади 12 квадратных метров, а также стены еще в одной комнате на площади 16 квадратных метров.

Благодаря грамотным действиям пожарных дом не сгорел полностью.