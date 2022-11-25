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Спорт

Первенство СЗФО по волейболу обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная северо-западному этапу первенства России по волейболу среди юношей, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 25 ноября. 

Подробно о проведении соревнований расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов и учитель физической культуры Многопрофильного правового лицея № 8, педагог дополнительного образования секции «Волейбол» Сергей Иванов.

 

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