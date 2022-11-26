Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Ночные скидки на концерты и ледовое шоу предоставят псковичам

Театрально-концертная дирекция Псковской области запускает акцию «Черная пятница», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

С 20:00 25 ноября до 11:00 26 ноября будет действовать скидка на покупку билетов на самые яркие события Пскова. Скидка действует при покупке билетов онлайн.

Скидка 20% на Ледовое шоу «Отважная Герда». Промокод «Герда27». Скидка 25% на музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита». Промокод «MM25». Скидка 25% на концерт «Два гения – Бах и Франк». Промокод «БФ25». Скидка 25% на концерт «Щедрин-Сюита». Промокод «Щедрин». Скидка 25% на концерт группы «Мельница». Промокод «Мельница25».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 ноября 2022

Псковская театральная мастерская «Гвозди» выступила в Москве
25 ноября 2022

Посвящённый Дню матери концерт прошёл в Великолукском районе
25 ноября 2022

Директор Пушкинского заповедника выступил на круглом столе в Минске
25 ноября 2022

Клад XVI века показали псковичам
25 ноября 2022

Ночные скидки на концерты и ледовое шоу предоставят псковичам
25 ноября 2022

Празднование 100-летия Ольги Сергеевой в Усвятах может стать событием года
24 ноября 2022

Сделать игрушку для своего питомца предлагают псковичам
24 ноября 2022

ВИДЕО Освящение крестов и колоколов нового храма в Дно

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...