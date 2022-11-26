Ночные скидки на концерты и ледовое шоу предоставят псковичам

12:12, 25 ноября 2022, ПАИ

Театрально-концертная дирекция Псковской области запускает акцию «Черная пятница», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

С 20:00 25 ноября до 11:00 26 ноября будет действовать скидка на покупку билетов на самые яркие события Пскова. Скидка действует при покупке билетов онлайн.

Скидка 20% на Ледовое шоу «Отважная Герда». Промокод «Герда27». Скидка 25% на музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита». Промокод «MM25». Скидка 25% на концерт «Два гения – Бах и Франк». Промокод «БФ25». Скидка 25% на концерт «Щедрин-Сюита». Промокод «Щедрин». Скидка 25% на концерт группы «Мельница». Промокод «Мельница25».