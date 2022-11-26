Маткапиталом на 1,2 млрд рублей распорядились псковичи в этом году

12:41, 25 ноября 2022, ПАИ

C 2007 года в Псковской области выдано 49,9 тыс. сертификатов на материнский капитал, из них 2711 - в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского отделения Пенсионного фонда России.

Более 48,6 тыс. семей уже распорядились средствами МСК на 13,8 млрд руб., из них почти 6,6 тыс. в этом году более чем на 1,2 млрд руб. С начала года более 1 млрд руб. направлено семьям по заявлениям о распоряжении материнским капиталом.

Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий. В этом году более 2 тыс. обратившихся в ПФР родителей (31,3 % от общего числа владельцев сертификатов) распорядились средствами на эти цели, на сумму 1 млрд 28 млн руб.

Еще одно направление – получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до 3 лет тоже востребовано у жителей Псковской области. В этом году порядка 3,7 тыс. семей (55,6 %) обратились за назначением выплаты. Всего родителям направлено 141 млн руб.

Третье по популярности направление материнского капитала – обучение детей. С начала года 860 родителей (13,1 %) решили направить средства на эти цели. В этом году на оплату обучения детей Пенсионный фонд выделил семьям 44,6 млн руб.

Как рассказала управляющий Отделением ПФР Наталья Мельникова, к этому учебному году возможности образовательного направления материнского капитала были расширены за счет оплаты услуг индивидуальных предпринимателей.

«Родители теперь могут использовать средства для оплаты частных детских садов и кружков, организованных индивидуальными предпринимателями. Или оплатить обучение у репетитора и воспользоваться услугами агентств, осуществляющих присмотр и уход за детьми. Главное условие во всех перечисленных случаях – наличие у индивидуального предпринимателя лицензии Рособрнадзора на образовательную деятельность», - уточнила Мельникова.

Управляющий отметила, что большую роль в упрощении для граждан получения государственных услуг играет межведомственное взаимодействие. «Совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет принимать решение по заявлению и перечислять средства без личного посещения клиентских служб и предоставления документов. В настоящее время больше половины обращений за распоряжением материнским капиталом осуществляется без посещения территориальных органов ПФР», - добавила Наталья Мельникова.