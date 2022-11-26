ФОТОФАКТ Осторожно, сосульки

13:00, 25 ноября 2022, ПАИ

Великолучане начали размещать в соцсетях фотографии, на которых видно, что на крышах зданий образуются сосульки. Обращения опубликованы в группе «Типичные Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«Я вас очень прошу, будьте, пожалуйста, осторожны! Смотрите не только под ноги, но и над головой!» — написал один из местных жителей.

В комментариях отметили, что сосульки на самом деле даже больше, чем кажутся. «Сосульки на самом деле больше. Будьте осторожны», — призвала другая женщина.