Псковские школьники изучат этапы создания стартапа на «Уроке цифры»

13:50, 25 ноября 2022, ПАИ

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» псковским школьникам представится возможность пройти урок по теме «Видеотехнологии», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Целью мероприятия является привлечение внимания детей к сфере современных видеотехнологий и связанных с ними профессий. На уроке дети узнают, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как делается автоподборка качества видео. Также им расскажут о принципе работы умных рекомендаций в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, где хранятся большие объемы видео.

Урок предназначен для учащихся четвёртых классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Мероприятие пройдет 6 декабря в Пскове в центре цифрового образования детей «IT-Куб» (ул. Кузнецкая, 13) и в Великих Луках (ул. Дружбы, 31).

Также 29 ноября стартует Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет», организованная Учи.ру при поддержке VK и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Организаторами проекта выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения РФ, АНО «Цифровая экономика», компанией VK в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.