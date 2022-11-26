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Культура

В ПсковГУ открылась выставка «Мастера Псковского возрождения»

Выставка «Мастера Псковского возрождения» открылась в Псковском государственном университете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета. 

Фото здесь и далее: пресс-служба университета

Она посвящена 100-летию со дня рождения псковского архитектора-реставратора, художника и кузнеца Всеволода Смирнова. 

В течение года экспозиция располагалась на разных площадках Пскова, а в июне размещалась в Нижнем Новгороде, где стала частью V Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2022».

«Символично, что заканчивает свою работу экспозиция в Псковском государственном университете – месте, где готовят будущих специалистов. Культурное наследие – часть нашей жизни, наша гордость, то, что должно быть передано будущим поколениям, и одна из задач выставки в очередной раз напомнить об этом. Возможно, кого-то выставка вдохновит на выбор профессии, но абсолютно точно никого не оставит равнодушным», — отметили организаторы выставки. 

На выставке представлены материалы из архивов НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева и из частной коллекции А. Л. Катаева.

Выставка будет работать весь декабрь. Экспозиция находится на втором этаже главного корпуса вуза.

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