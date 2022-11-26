Сотрудники Горводоканала устраняют утечку на Завеличье

14:27, 25 ноября 2022, ПАИ

Сотрудники Горводоканала устраняют утечку на Завеличье. Авария произошла на водоводе диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Коммунальной и Юбилейной, сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».



«По имеющейся информации, в настоящее время все абоненты этого микрорайона остаются с водой», — отметили в учреждении.

В настоящее время аварийно-восстановительные бригады приступили к устранению причин и последствий утечки.

«Просим горожан не впадать в панику и сохранять спокойствие, специалисты водоканала делают все возможное, чтобы жители Пскова вернулись к комфортным условиям как можно скорее», — сообщили в Горводоканале.