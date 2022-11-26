До конца года квартиры в новом ЖК в Пскове можно купить на льготных условиях

14:32, 25 ноября 2022, ПАИ

До конца года квартиры в новостройках можно приобрести по программе «Ипотека с господдержкой», сообщил Псковскому агентству информации руководитель проекта, представитель ГК «Монолит» Олег Брячак.

Программа льготной ипотеки на новостройки заканчивается 31 декабря 2022 года. С 2020 года ее продлевали уже трижды. Будет ли она пролонгирована снова, пока неизвестно.

Застройщик предлагает разнообразные условия приобретения недвижимости. «Наша компания обладает большим набором инструментов, чтобы облегчить способ покупки для наших граждан. По дому на улице Завеличенской, 16 мы работаем со всеми крупнейшими банками, которые занимаются ипотечными программами, в том числе по программам льготной ипотеки. Я считаю, что с таким набором банковских инструментов до конца года у наших граждан есть возможность купить квартиру на очень выгодных условиях», - сказал Олег Брячак.

Также руководитель проекта обратил внимание на то, что другие меры поддержки также позволяют сэкономить значительные суммы при приобретении жилья. «Допустим, за рождение второго ребенка люди получают от государства 693 тысячи рублей. Также можно получить возврат за проценты по ипотеке, налоговый вычет. Экономия может достигать 2 и более млн рублей. Просто этими инструментами нужно грамотно уметь пользоваться», - отметил руководитель проекта.

Застройщик проекта предлагает услугу приобретения квартиры в зачет уже имеющегося у человека жилья. «То есть меняем его на новое жилье в нашей новостройке. Мы можем оказать содействие в продаже имеющегося жилья, можем предоставить рассрочку на приобретение квартиры. У нас есть широкий набор инструментов, чтобы наш клиент приобрел квартиру на максимально выгодных для себя условиях», - отметил Олег Брячак.

Напомним, что на улице Завеличенской в Пскове идет строительство нового ЖК. Новый квартал строится в непосредственной близости от главных объектов инфраструктуры: в шаговой доступности находятся Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, детские сады, крупные торговые центры, остановки общественного транспорта. Преимуществами жилого комплекса являются парковочное место для каждой квартиры, собственная котельная и наличие современной системы видеонаблюдения.

Телефон для справок 8 (8112) 610-111.

Застройщик проекта - ООО «СЗ «Тетра» Псковская область, город Псков, улица Максима Горького, дом 1, офис 1004. ОГРН 1166027060803. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Светлана Синцова