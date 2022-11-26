Вера Емельянова поздравила псковскую школу №47 со 115-летием

15:25, 25 ноября 2022, ПАИ

Средняя общеобразовательная школа № 47 Пскова празднует 115-летие. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова направила поздравление коллективу и учащимся образовательного учреждения, сообщили Псковскому агентству информации в правительстве региона.

В тексте адреса отмечается, что на протяжении многих десятилетий 47-я школа дает возможность детям получать качественное образование, развивать и проявлять творческие способности, участвовать в жизни города.

«Сегодня учреждение с честью выполняет основное предназначение — готовит молодое поколение к успешной самореализации. Ученики активно участвуют во внеурочной деятельности и патриотических мероприятиях, а юнармейцы школы в этом году стали победителями в военизированной эстафете на Кубок губернатора. Но самое главное — для многих детей школа стала вторым домом, где всегда поймут, помогут и поддержат. И в этом заслуга замечательного педагогического коллектива. Благодаря вашему профессионализму, энергии, ответственной гражданской позиции, заботе и доброте в учебном заведении успешно решаются вопросы воспитания и отстаиваются интересы детей, постоянно совершенствуются формы и методы работы», — подчеркнула первый вице-губернатор.

Вера Емельянова также поблагодарила коллектив школы за самоотверженный труд и верность своей профессии, пожелала школе дальнейшего развития и процветания, а учителям и детям — новых успехов, достижений и открытий.

Решение открыть при железнодорожной станции «Псков» двухклассное училище было принято в 1906 году. Первое сообщение об образовательном учреждении появилось в памятной книжке Псковской губернии за 1907 год. Строительство началось в начале 1908 года, а уже 26 сентября, как сообщала газета «Псковская жизнь» в № 85 за 1908 год, было освящено новое деревянное двухэтажное здание двухклассного железнодорожного училища на станции «Псков».

Работу училища прервали революционные события, гражданская война, немецкая оккупация 1917-1918 гг. Учебный процесс возобновился в начале двадцатых годов.

Вначале в школу принимались только дети железнодорожников. Позднее здесь стали учиться ребята со всей привокзальной округи. Большинство воспитанников связывали свою жизнь с железной дорогой. Некоторые поступали в институты и университеты, в военные училища.

Строительство единого школьного здания началось в 1938 году — на улице Заводской было возведено большое каменное четырехэтажное здание, но занятия в нем так и не начались, так как в нем разместили военный госпиталь для раненых в финскую кампанию 1939 года. В годы фашисткой оккупации в здании школы находился немецкий госпиталь. После освобождения города здание было передано вновь железнодорожной школе.

Школа не раз меняла свой номер, была и 14, и 16, и 39. Современный номер школы № 47 появился в 60-е годы. Называлась она «Политехническая школа № 47», но ученики называли ее просто железнодорожной.

В 70-80-е годы школа считалась одной из лучших в городе. В 2004 году школа стала обычной городской. В начале 2010-х в школе прошел масштабный капитальный ремонт. В 2015 году коллектив вернулся в обновленные стены школы, открыв при этом группы дошкольного образования на 120 мест.

В 2021 году в школе директором стал учитель истории, кандидат исторических наук Иван Шагин. Школа вступила в новый проект «Первый раз в новый класс» и открыла отделение для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 115-летнего юбилея школы № 47, пройдут в пятницу, 25 ноября, в Городском культурном центре.