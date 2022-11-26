Житель Палкинского района убил собутыльника совком

16:07, 25 ноября 2022, ПАИ

Житель Палкинского района убил собутыльника металлическим совком, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

В ночь на 22 октября злоумышленник употреблял с потерпевшим спиртные напитки. Поссорившись, гость избил хозяина совком. В результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия, а предполагаемый злоумышленник скрылся.

Преступнику предъявлено обвинение в убийстве и судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.