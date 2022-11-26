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Общество

Точки помощи: очередной выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир сегодня

Точки помощи. 90-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир сегодня, 25 ноября. 

На этой неделе появилась карта точек, куда все желающие псковичи могут принести гуманитарную помощь для тех, кто оказался в зоне СВО, или бериславцам. Не обошлась неделя и без печальных новостей: мы простились со священником Александром Цыгановым, раненным на передовой. Врачи не смогли его спасти. О том, как же по-разному люди воспринимают происходящее — одни сочувствуют и помогают, другие откровенно глумятся, пойдет разговор в очередном, 90-м выпуске «Псковского телеграма». 

Кроме того, в программе: о героях в белых халатах, футбольных чудесах в Катаре, свином гриппе, Псковской области на федеральном ТВ и первом в истории региона случае импичмента главы муниципалитета. 

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации о событиях и явлениях, которые обсуждаются в региональном и федеральном Telegram-пространстве. Выпуски программы выходят по пятницам в 18:00 на портале ПАИ и официальной группе агентства в ВК, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский». 

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