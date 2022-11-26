В подземном переходе в Великих Луках появилось антискользящее покрытие

17:17, 25 ноября 2022, ПАИ

На ступеньках одного из подземных переходов в Великих Луках сегодня установили резиновое антискользящее покрытие, сообщает портал Luki-News.

Это покрытие частично покрывает плитку, которая, по словам великолучан, очень скользкая. «Пробное покрытие — хорошее, по нему не так скользко. Плитка тоже везде разная, на какой-то очень скользко, на какой-то нормально. Частичное резиновое покрытие немного помогает от скольжения, но хотелось бы, конечно, чтобы все ступеньки были покрыты», — поделилась великолучанка.

Ранее один из местных жителей пожаловался на скользкие ступеньки в подземном пешеходном переходе.