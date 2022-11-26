В подземном переходе в Великих Луках появилось антискользящее покрытие
На ступеньках одного из подземных переходов в Великих Луках сегодня установили резиновое антискользящее покрытие, сообщает портал Luki-News.
Это покрытие частично покрывает плитку, которая, по словам великолучан, очень скользкая. «Пробное покрытие — хорошее, по нему не так скользко. Плитка тоже везде разная, на какой-то очень скользко, на какой-то нормально. Частичное резиновое покрытие немного помогает от скольжения, но хотелось бы, конечно, чтобы все ступеньки были покрыты», — поделилась великолучанка.
Ранее один из местных жителей пожаловался на скользкие ступеньки в подземном пешеходном переходе.
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