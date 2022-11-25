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Спорт

Волейболисты из девяти регионов приедут в Псков на первенство России

Как пройдет первенство России по волейболу в Пскове и сколько команд примут в нем участие, рассказал и. о. председателя федерации волейбола города Пскова, учитель физической культуры МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», педагог дополнительного образования секции «Волейбол» Сергей Иванов.

На соревнования приедут команды из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей, а также из Республики Карелии и Коми.

«Это у нас межрегиональные соревнования, где в старшей возрастной группе будет всего два этапа. Это, можно сказать, уже полуфинальные. Команды старшего возраста, которые занимают первое или второе место, сразу выходят в финал первенства России. К нам приезжают 10 команд из 12 возможных. В субботу они уже прибудут и посетят зал. Вечером мандатная комиссия начнет проверять и подтверждать документы для допуска участников. В воскресенье, 27 ноября, уже начнется первая игра. Также в этот день у нас запланировано открытие, на которое мы ждем гостей и официальных лиц. Игры будут проходить в одном зале с 11:00 до 19:00», — сообщил Сергей Иванов.

Также председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов добавил, что у псковских волейболистов будет своя форма, которую подарила фирма Nordman. Команды будут играть 5 дней. 2 декабря запланированы полуфинальные встречи, а 3 декабря уже пройдет финал, где будут определены победители и призеры первенства по волейболу. 

Соревнования пройдут в спортивной школе «Барс» на улице Набережная реки Великой, 16. 

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