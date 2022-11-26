Контрольные цифры: псковские депутаты рассмотрели проект бюджета на 2023 год

17:22, 25 ноября 2022, ПАИ

25 ноября в Городском культурном центре прошла пятая сессия Псковской городской Думы. Депутаты в первом чтении рассмотрели проект бюджета Пскова на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Цифры не окончательные, к финальному чтению многие показатели изменятся в большую сторону. Подробности - в репортаже ПАИ.

Дети в приоритете

Основные параметры городского бюджета представила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт. Она пояснила, что документ прошел публичное слушание и был рассмотрен на заседаниях комитетов. «В первом чтении рассматриваются основные характеристики бюджета: доходы, расходы, дефицит, профицит и размер резервного фонда», - пояснила начальник управления.

Она также обратила внимание собравшихся на то, что ко второму чтению ожидается значительное увеличение его параметров. «Из федерального бюджета область получит более 6 млрд рублей, часть этих средств направят в городской бюджет в рамках безвозмездного поступления», - сказала Тамара Винт.

Общий объем доходов на 2023 год запланирован в сумме 6 246,9 млн рублей. По словам начальника управления, доходы планируются со снижением на 29,4% по сравнению с текущим годом за счет сокращения объема безвозмездных поступлений. Общий объем расходов - 6 396,7 млн рублей, дефицит - 149,7 млн рублей. Рост муниципального долга не допущен. Он составляет 600 тысяч рублей.

На 2024 год запланированы доходы в размере 6 477,2 млн рублей, а расходы в объеме - 6 519,0 млн рублей. Плановые показатели на 2025 год выдержаны в похожих суммах: 6 005,4 млн рублей - доходы и 5 958,7 млн рублей - расходы.

Бюджет сформирован по программному принципу. На реализацию 15 программ предусматривается 5 млрд 834 млн рублей.

По словам главы города Пскова Бориса Елкина, расходы бюджета сформированы с учетом всех социальных обязательств. На их исполнение предусмотрено 3,9 млрд рублей, или более 60 % всех расходов.

Больше всего средств, 3 млрд 276 млн рублей, будет направлено на образование. Деньги пойдут на продолжение строительства школы, обеспечение школьников горячим питанием, приобретение оборудования. Кроме этого, запланированы средства на продолжение строительства дома для расселения ветхого жилья, ремонт дорог и оснащение спортивных школ, строительство ливневки и реконструкцию теплотрассы и многое другое.

Работа над бюджетом будет продолжена. Накануне была создана согласительная комиссия, в которую от Псковской городской Думы вошли Сергей Литвиненко, Александр Баев и Наталья Юрченко. Депутатам совместно с представителями от городской администрации предстоит подготовить бюджет ко второму чтению.

«Бюджет города Пскова - основной документ, по которому мы живем весь следующий год, - сказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. - Накануне была создана согласительная комиссия из депутатов Думы и представителей администрации, ее задача - выработать единый подход для того, чтобы бюджет получился сбалансированным и в нем были учтены все потребности города».

Дойти до 100 %

Проект бюджета не вызывал дискуссии, однако пара вопросов у депутатов возникла. Дмитрий Барабанов обратил внимание на тот факт, что сумма, которая закладывается в резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и в резервный фонд администрации Пскова, не менялась уже много лет. «За это время поменялись многие обстоятельства, выросли цены. Не можем ли мы увеличить бюджет на эти статьи?» - поинтересовался он.

В ответ Тамара Винт пояснила, что данные суммы утверждаются исходя из рекомендаций области, но при необходимости деньги город добавляет. Она заверила депутата, что его предложение согласительная комиссия рассмотрит.

После того как бюджет в первом чтении был принят, Тамара Винт доложила об исполнении бюджета Пскова за девять месяцев этого года. Она рассказала, что в целом за данный период плановые назначения доходов бюджета увеличились на 291,8 миллиона рублей. При этом сами доходы были исполнены на 55,5 % от запланированных годовых назначений. Расходы составили 4 млрд 794 млн рублей, что составляет 52,5 % от плановых показателей. На 92,4 % освоены средства по программам. «Это данные за 9 месяцев, - сказала она. - Сейчас всеми проводится большая работа по освоению средств, чтобы все они были к концу года использованы».

«А мы успеваем? - поинтересовался Дмитрий Барабанов. - До конца года остался месяц, а еще 45 %».

«Успеем», - заверил его Борис Елкин, а Тамара Винт напомнила, что обычно освоение бюджетных средств на конец года составляет 98-99 %.

Еще один вопрос касался изменений в бюджете текущего года. В представленном проекте доходы бюджета увеличиваются на 294,5 миллиона рублей, расходы - на ту же сумму. В частности, 138,2 миллиона рублей дополнительно выделено на реконструкцию Советского (Троицкого) моста.

Увековечить заслуги

В ходе заседания депутаты утвердили название нового парка, расположенного на улице Никольской на дальнем Завеличье. Это будет Парк 300-летия прокуратуры России. Выступивший начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев напомнил, что в марте 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в текущем году 300-летия прокуратуры России. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, поручил совместно с региональной прокуратурой и областным управлением архитектуры и градостроительства разработать и утвердить концепцию городского парка в честь 300-летия российской прокуратуры. «Название парка будет нашей благодарностью сотрудникам прокуратуры», - подчеркнул начальник управления культуры администрации Пскова.

По его словам, за это время в комиссию по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок ни одного заявления о другом названии парка не поступало, а депутаты Псковской городской Думы провели социологический опрос и большинство поддержало предложенное название.

На сессии выступил первый заместитель прокурора области в отставке, «Заслуженный юрист РФ», старший советник юстиции Василий Манясев. Он попросил решить вопрос положительно, отметив, что название парка будет способствовать повышению правосознания горожан, а любой приезжий в город турист будет знать, что Псков стоит на страже порядка и законности.

«Только за этот год поступило более 17 тысяч обращений псковичей в прокуратуру, - отметил Александр Гончаренко. - Значит, это орган, которому люди доверяют. Без соблюдения закона наступает хаос, это все должны понимать».

Он напомнил, что пришлось проделать большую работу, чтобы благоустроить территорию, по которой теперь так любят прогуливаться горожане. Был вырублен бурьян, проложены пешеходные дорожки, установлено освещение, скамейки, высажена дубовая аллея.

«Много вопросов было по названию парка, - рассказала депутат Алеся Михачева. - Поэтому мы предложили установить таблички с кьюар-кодами, это позволит посетителям парка узнать об истории прокуратуры и ее работе».

По словам председателя комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы Натальи Мельниковой, решение о названии парка в честь 300-летия прокуратуры членами комитета было принято единодушно. «Прокуратура - серьезный и уважаемый орган, и иметь парк, названный в ее честь, для города важно», - сказала она.

Важные решения

Одним из важных был вопрос об одобрении крупной сделки, совершенной Псковскими тепловыми сетями. Речь шла об оплате проектных работ по реконструкции оборудования котельной № 9 (ул. Инженерная, д. 3) с заменой трех водогрейных газомазутных котлов мощностью 100 Гкал каждый. Предельная сумма была установлена в размере 8,1 млн рублей, но в итоге контракт заключили на сумму 6,8 млн рублей. Кроме того, депутаты дали согласие на покупку Псковскими тепловыми сетями экскаватора для проведения ремонтных работ за 13 млн рублей.

Народные избранники вновь избрали на должность директора Расчетного центра Пскова Ольгу Зарипову, которая зарекомендовала себя как профессиональный руководитель и смогла вывести организацию из кризисного состояния.

Среди прочего, депутаты закрепили за муниципальной «Специализированной службой» транспортировку в морг тел умерших, личность которых не установлена, обнаруженных на улицах, в лесопарковых зонах, жилом фонде города и не востребованных родственниками, утвердили границы новых территориальных общественных самоуправлений, дали согласие учреждениям образования сдавать в аренду помещения физлицам, предпринимателям и организациям, которые проводят разного рода занятия с детьми.