90-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир

18:01, 25 ноября 2022, ПАИ

90-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 25 ноября.

На этой неделе появилась карта точек, куда все желающие псковичи могут принести гуманитарную помощь для тех, кто оказался в зоне СВО, или для бериславцев. Не обошлась неделя и без печальных новостей: мы простились со священником Александром Цыгановым, раненным на передовой. Врачи не смогли его спасти. О том, как же по-разному люди воспринимают происходящее: одни сочувствуют и помогают, другие откровенно глумятся, — пойдёт разговор в очередном, 90-м выпуске «Псковского телеграма».

Кроме того, в программе — о героях в белых халатах, футбольных чудесах в Катаре, свином гриппе, Псковской области на федеральном ТВ и первом в истории региона случае импичмента главы муниципалитета.

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации о событиях и явлениях, которые обсуждаются в региональном и федеральном Telegram-пространстве. Выпуски программы выходят по пятницам в 18:00 на портале ПАИ и в официальной группе агентства в ВК, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».