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Культура

Директор Пушкинского заповедника выступил на круглом столе в Минске

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принял участие в работе круглого стола «Литература и культура: векторы сотрудничества народов и государств» сегодня, 25 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.  

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Заседание проходило в мультимедийном пресс-центре новостного агентства Sputnik в Республике Беларусь (Минск). В качестве экспертов к разговору о необходимости укрепления Союзного государства в сегодняшних реалиях и об особой, объединяющей роли русского языка и литературы в свете всего, что происходит сейчас в Европе и мире, были приглашены и другие специалисты: это руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин, директор Института литературоведения имени Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси, доктор филологии, профессор Иван Саверченко, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, доктор филологии Наталья Куренная. 

В ходе работы круглого стола Георгий Василевич особо остановился на вопросах взаимного сотрудничества «Михайловского» и учреждений культуры и искусства Республики Беларусь.  

«При достаточно разветвлённой системе таких связей на сегодня их число и далее будет только расти», — полагает директор Пушкинского заповедника. 

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