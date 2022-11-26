Стационарный центр для вынужденных переселенцев организовали в Пскове

18:20, 25 ноября 2022, ПАИ

Стационарный центр для семей с детьми из Донбасса и с Украины, которые ищут убежища в Псковской области, оборудовало у себя в офисе региональное отделение Российского детского фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Пункт оборудован современным компьютером и МФУ, которые позволяют распечатать необходимые документы и информационные материалы, сделать ксерокопии, отсканировать документы, воспользоваться интернетом, текстовыми редакторами и прочими необходимыми компьютерными программами.

«Первые семьи, обратившиеся в Детский фонд за помощью, уже воспользовались услугами стационарного центра. Все услуги оказываются на бесплатной основе», — говорится в сообщении. Также в сообществе в соцсети «ВКонтакте» координатор размещает актуальную информацию для семей вынужденных переселенцев, анонсы мероприятий и благотворительных акций. Помимо этого, через сообщения сообщества подписчики могут задать вопросы и оперативно получить на них ответы.

Стационарный пункт оборудован в рамках проекта «Чужих детей не бывает» при поддержке Фонда президентских грантов. Напомним, что цель проекта «Чужих детей не бывает» — создание системы помощи и сопровождения семей с детьми, прибывших в Псковскую область с территории Донбасса и Украины и ищущих убежища на территории РФ, для обеспечения комфортных условий их пребывания и проживания.