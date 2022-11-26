Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Участки дорог ввели в эксплуатацию после ремонта в Дедовичах

Более шести километров дорог введено в эксплуатацию после ремонта в Дедовичах. Об этом сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству. 

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Участок автомобильной дороги Дубровка – Дедовичи (км 10+717 — км 12+087) проходит по улице Коммунаров, на которой расположена автостанция. Здесь дорожники отремонтировали асфальтобетонное покрытие, пересечения, примыкания и съезды, восстановили укреплённые части обочин и виражей, укрепили обочины, произвели ремонт существующих автобусных остановок и остановочных площадок с заездными карманами. Для безопасности дорожного движения на участке краской и термопластиком нанесена дорожная разметка. Дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

На участке автомобильной дороги Дедовичи – Алексино протяжённостью 5 км (км 0+000 — км 5+000) осуществлялся ремонт центральных улиц — Бундзена и Комсомольской — в Дедовичах. В ходе ремонта здесь отремонтированы асфальтобетонное покрытие, пересечения, примыкания и съезды, восстановлены укреплённые части обочин и виражей, укреплены обочины и откосы засевом трав по слою растительного грунта, осуществлён ремонт водопропускных труб и автобусных остановок с посадочными площадками с пандусом. Для безопасности дорожного движения на участке произведено устройство искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона, краской и термопластиком нанесена дорожная разметка. Дорога относится к V технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

«Сумма контракта — более 123 миллионов рублей. Ремонт дорог стал возможен благодаря выделению Правительством РФ дополнительных денежных средств на развитие автомобильных дорог в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в сообщении. 

Заказчиком является «Псковавтодор», подрядчиком — ДАФ, работы выполнялись по программе «Развитие транспортной системы».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 ноября 2022

Михаил Ведерников о Кургане Дружбы: Русской и белорусской земли хватит
26 ноября 2022

Прямую линию с Донецком организовали на псковском медиафоруме
26 ноября 2022

Путин поручил сформировать ресурс с данными воинского учёта
26 ноября 2022

Псковский губернатор рассказал, почему больше не использует WhatsApp
26 ноября 2022

В Пскове проходит III Международный медиафорум
26 ноября 2022

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с представителями фракции ЛДПР
25 ноября 2022

Менее 20 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Великих Луках за неделю
25 ноября 2022

Более 2800 частных домов могут подключить к газу в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...