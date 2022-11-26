Участки дорог ввели в эксплуатацию после ремонта в Дедовичах

18:38, 25 ноября 2022, ПАИ

Более шести километров дорог введено в эксплуатацию после ремонта в Дедовичах. Об этом сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Участок автомобильной дороги Дубровка – Дедовичи (км 10+717 — км 12+087) проходит по улице Коммунаров, на которой расположена автостанция. Здесь дорожники отремонтировали асфальтобетонное покрытие, пересечения, примыкания и съезды, восстановили укреплённые части обочин и виражей, укрепили обочины, произвели ремонт существующих автобусных остановок и остановочных площадок с заездными карманами. Для безопасности дорожного движения на участке краской и термопластиком нанесена дорожная разметка. Дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

На участке автомобильной дороги Дедовичи – Алексино протяжённостью 5 км (км 0+000 — км 5+000) осуществлялся ремонт центральных улиц — Бундзена и Комсомольской — в Дедовичах. В ходе ремонта здесь отремонтированы асфальтобетонное покрытие, пересечения, примыкания и съезды, восстановлены укреплённые части обочин и виражей, укреплены обочины и откосы засевом трав по слою растительного грунта, осуществлён ремонт водопропускных труб и автобусных остановок с посадочными площадками с пандусом. Для безопасности дорожного движения на участке произведено устройство искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона, краской и термопластиком нанесена дорожная разметка. Дорога относится к V технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

«Сумма контракта — более 123 миллионов рублей. Ремонт дорог стал возможен благодаря выделению Правительством РФ дополнительных денежных средств на развитие автомобильных дорог в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в сообщении.

Заказчиком является «Псковавтодор», подрядчиком — ДАФ, работы выполнялись по программе «Развитие транспортной системы».