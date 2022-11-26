Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве

19:59, 25 ноября 2022, ПАИ

При пожаре в коттедже в посёлке Лесное Озеро в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина Галина, передаёт ТАСС.

В пресс-службе городского главка МЧС РФ сообщили, что в коттеджном посёлке Лесное Озеро произошёл пожар в частном доме с мансардой. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Он был локализован, а затем потушен. В ведомстве подтвердили, что при пожаре погиб человек.

Галина Говорухина родилась в 1948 году. Она работала на Одесской киностудии. Станислав Говорухин — российский режиссёр, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», автор сценариев фильмов «Русский бунт», «В июне 41-го» и других. Также являлся депутатом Госдумы РФ с 1993 по 2018 год, был председателем комитета Госдумы РФ по культуре. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.