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Происшествия

Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве

При пожаре в коттедже в посёлке Лесное Озеро в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина Галина, передаёт ТАСС. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Mash

В пресс-службе городского главка МЧС РФ сообщили, что в коттеджном посёлке Лесное Озеро произошёл пожар в частном доме с мансардой. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Он был локализован, а затем потушен. В ведомстве подтвердили, что при пожаре погиб человек.

Галина Говорухина родилась в 1948 году. Она работала на Одесской киностудии. Станислав Говорухин — российский режиссёр, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль»,  «Ворошиловский стрелок», автор сценариев фильмов «Русский бунт», «В июне 41-го» и других. Также являлся депутатом Госдумы РФ с 1993 по 2018 год, был председателем комитета Госдумы РФ по культуре. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.

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