В Новоржевском районе отремонтировали дорогу после обращения в суд

20:38, 25 ноября 2022, ПАИ

В Новоржевском районе отремонтировали дорогу Орша – Плясани – Малое Никулино после обращения в суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки было установлено, что администрацией района местная автомобильная дорога на учёт в качестве бесхозной не поставлена и в собственность не принята, ремонт дороги и моста через реку Оршанку не произведён. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления поставить дорогу на учёт, а также обеспечить её содержание и ремонт моста, расположенного на этой дороге.

Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время все ремонтные работы проведены.