До трёх лет лишения свободы грозит порховичу за езду в нетрезвом виде

21:37, 25 ноября 2022, ПАИ

До трёх лет лишения свободы грозит жителю Порхова за езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

Мужчина обвиняется в неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже трижды был осуждён за аналогичное правонарушение.

Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет.