Реставрацию звонницы Псково-Печерского монастыря начнут в ближайшее время
Реставрация Большой звонницы Псково-Печерского монастыря XV века начнётся в ближайшее время, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».
Памятник 1540 года входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV–XX веков.
Проектом предполагается приспособление звонницы к современному использованию. Предусмотрено устройство инженерных сетей отопления, водоснабжения и канализации, также предлагается устройство помещения небольшой трапезной и сохранение кельи в поздней пристройке.
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