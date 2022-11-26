Реставрацию звонницы Псково-Печерского монастыря начнут в ближайшее время

21:50, 25 ноября 2022, ПАИ

Реставрация Большой звонницы Псково-Печерского монастыря XV века начнётся в ближайшее время, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Памятник 1540 года входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV–XX веков.

Проектом предполагается приспособление звонницы к современному использованию. Предусмотрено устройство инженерных сетей отопления, водоснабжения и канализации, также предлагается устройство помещения небольшой трапезной и сохранение кельи в поздней пристройке.